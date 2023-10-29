Тайсон Фьюри - Фрэнсис Нганну: судейские записки

В ночь на воскресенье, 29 октября, состоялся бой между чемпионом мира по боксу Тайсоном Фьюри и бывшим обладателем титула UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.

Победу раздельным судейским решением одержал британский спортсмен. Двое из трех представителей комиссии выбрали триумфатором Фьюри.

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При этом канадский судья Эд Гарнер отдал победу Фрэнсису, а американский и мексиканский судьи посчитали бой в пользу Тайсона.

Отметим, двое судей выбрали победителями Нганну и Фьюри, насчитав разницу в один бал, а третий судья и вовсе углядел отрыв британца в три очка.

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