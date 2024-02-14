Бывший тренер Хабиба высказался о возможном возвращении бойца в ММА

Бывший тренер Хабиба Нурмагомедова оценил возможность возвращения бойца в ММА.

"До сих пор слово Хабиба было залогом – он никогда не нарушал его! Когда он сказал, что уходит, он так и сделал. Единственное, что он еще сказал, – что пока не будет секундировать бойцов. Но он по-прежнему тренирует ребят, когда находится рядом.

Хабиб просто хочет проводить время со своей семьей. Он не хочет, чтобы его дети росли не рядом с ним. Он сказал так, и он держит свое слово. Для тех, кто думает, что Хабиб вернется: пожалуйста, не надо! Возможно, в будущем мы увидим его секундантом в углу".

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"Но сейчас все именно так, как есть. Если предложат $100 млн? Хабиб всегда говорил о наследии, деньги не важны для него", – приводит слова Хавьера Мендеса MMA Fighting.

Напомним, Хабиб объявил о завершении выступлений после защиты титула в легком весе в поединке с Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в октябре 2020-го.

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