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Игроки Манчестер Сити поучаствовали в совместном челлендже с российским бойцом ММА

"Горожане" без проблем поприветствовали Хабиба.
Сегодня, 00:50
ФК Манчестер Сити / mancity.com
ФК Манчестер Сити / mancity.com

Футболисты Манчестер Сити Эрлинг Холанд, Эдерсон и Родри поучаствовали в челлендже на знание арабского языка вместе с Хабибом Нурмагомедовым.

Игроки в рамках рекламой компании Этихад похвастались знанием новых слов, одного россиянин постоянно их исправлял, показывая правильное произношение.

После записи данного челленджа форвард и лидер "горожан" Эрлинг Холанд сделал совместное фото с Хабибом и выложил его в соцсети.

Ранее сообщалось, что клуб Второй лиги пострадал в ходе утреннего обстрела Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Хабиб Нурмагомедов

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