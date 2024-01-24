Игроки Манчестер Сити поучаствовали в совместном челлендже с российским бойцом ММА
"Горожане" без проблем поприветствовали Хабиба.
Футболисты Манчестер Сити Эрлинг Холанд, Эдерсон и Родри поучаствовали в челлендже на знание арабского языка вместе с Хабибом Нурмагомедовым.
Игроки в рамках рекламой компании Этихад похвастались знанием новых слов, одного россиянин постоянно их исправлял, показывая правильное произношение.
После записи данного челленджа форвард и лидер "горожан" Эрлинг Холанд сделал совместное фото с Хабибом и выложил его в соцсети.
Ранее сообщалось, что клуб Второй лиги пострадал в ходе утреннего обстрела Украины.
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