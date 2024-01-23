Клуб Второй лиги пострадал в ходе утреннего обстрела Украины

Во время ракетной атаки была разрушена база киевского Локомотива.

Сегодня, 23 января, террористы вс рф совершили очередной ракетный обстрел Украины, в ходе которого пострадала и спортивная инфраструктура.

Как сообщает пресс-служба второлигового Локомотива, одна из ракет разрушила базу столичного клуба.

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"Самое страшное утро для большой семьи Локо! Очередной акт терроризма от никчемных мразот, которые не имеют никаких ценностей.

Вследствие утренней ракетной атаки на Украину, рашисты повредили наш родной Локомотив. Клуб, где ежедневно тренируются сотни детей со всех уголков Украины. Место, где несмотря на все, с первого дня войны сплотились все, принимали детей с оккупированных территорий, вкладывали силы, желание, воодушевление. С первых дней войны объединялись, собирали помощь и вместе боролись за победу!

Локо получил значительные поражения, база разбита. Оперативно на месте работают соответствующие службы, всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Самый первый футбольный клуб столицы с выдающейся историей, честными достижениями и победами, который будет праздновать летом свое 105-летие! Сегодня ты крепко выстоял, выстоишь и в дальнейшем! Мы все объединены родными цветами.

Тренировочный процесс временно приостановлен, но этот Локомотив не остановит никакая кацапская нечисть", - сказано в пресс-релизе клуба.

Отметим, что по текущим данным в Киеве пострадало 7 человек в результате обстрела. Шесть людей госпитализировали, потерпевшему 13-летнему мальчику оказали помощь на месте.

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