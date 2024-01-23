iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Клуб Второй лиги пострадал в ходе утреннего обстрела Украины

Во время ракетной атаки была разрушена база киевского Локомотива.
Сегодня, 10:27
Локомотив Киев
Локомотив Киев

Сегодня, 23 января, террористы вс рф совершили очередной ракетный обстрел Украины, в ходе которого пострадала и спортивная инфраструктура.

Как сообщает пресс-служба второлигового Локомотива, одна из ракет разрушила базу столичного клуба.

Читай также: Отец футболиста Шахтера U-19 погиб на войне с россией

"Самое страшное утро для большой семьи Локо! Очередной акт терроризма от никчемных мразот, которые не имеют никаких ценностей.

Вследствие утренней ракетной атаки на Украину, рашисты повредили наш родной Локомотив. Клуб, где ежедневно тренируются сотни детей со всех уголков Украины. Место, где несмотря на все, с первого дня войны сплотились все, принимали детей с оккупированных территорий, вкладывали силы, желание, воодушевление. С первых дней войны объединялись, собирали помощь и вместе боролись за победу!

Локо получил значительные поражения, база разбита. Оперативно на месте работают соответствующие службы, всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Самый первый футбольный клуб столицы с выдающейся историей, честными достижениями и победами, который будет праздновать летом свое 105-летие! Сегодня ты крепко выстоял, выстоишь и в дальнейшем! Мы все объединены родными цветами.

Тренировочный процесс временно приостановлен, но этот Локомотив не остановит никакая кацапская нечисть", - сказано в пресс-релизе клуба.

Отметим, что по текущим данным в Киеве пострадало 7 человек в результате обстрела. Шесть людей госпитализировали, потерпевшему 13-летнему мальчику оказали помощь на месте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: локомотив война с россией

Статьи по теме

Костюк: Я призываю всех прекратить использовать теннис для продвижения "русского мира" Костюк: Я призываю всех прекратить использовать теннис для продвижения "русского мира"
И.О. Министра спорта отреагировал на то, что украинская теннисистка пожала руку россиянке И.О. Министра спорта отреагировал на то, что украинская теннисистка пожала руку россиянке
Украинская теннисистка пожала руку россиянке: ее отец выступил с заявлением Украинская теннисистка пожала руку россиянке: ее отец выступил с заявлением
Отец футболиста Шахтера U-19 погиб на войне с россией Отец футболиста Шахтера U-19 погиб на войне с россией
Помочь журналистам

Видео

Хет-трик Довбика и гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Севилья
Хет-трик Довбика и гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Севилья

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов в Италии
просмотров
Australian Open (ATP): определились все четвертьфинальные пары
просмотров

Последние новости

Европа13:17
Один из лучших игроков Ла Лиги отказался становиться одноклубником Роналду
Бокс13:05
Японский претендент отобрал у Далакяна чемпионский титул
Формула 113:02
Гран-при Мадрида появится в календаре Формулы-1 с 2026 года
Европа12:38
Зинченко попал в символичускую сборную недели в АПЛ
Европа12:21
Первый автомобиль, футбольный кумир и другое: Миколенко раскрыл интересные факты о себе
Бокс11:55
Артем Далакян - Сеиго Акуи: онлайн-трансляция титульного боя
Европа11:49
Будущий соперник Шахтера в Лиге Европы нацелился на экс-защитника Ман Сити
Европа11:27
Аргентинский талант пополнил стан абсолютного аутсайдера Ла Лиги
Теннис10:59
"Этот турнир - большая победа для меня": Костюк подвела итоги выступлений на Australian Open
Европа10:53
Середняк АПЛ нацелился на одноклубника Малиновского
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK