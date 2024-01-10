Отец футболиста Шахтера U-19 погиб на войне с россией

В семье футболиста донецкого Шахтера U-19 Николая Огаркова случилась трагедия.

Как сообщила пресс-служба клуба, отец игрока Сергей Огарков погиб на войне с россией. 51-летний мужчина воевал на бахмутском направлении и имел прозвище Шахтер.

Семья Огарковых родом из донецкой области, а именно села Добропилля. Николай попал в академию Шахтера в 13 лет, а сейчас регулярно вызывается в сборную Украины до 17 лет.

Напомним, ранее в результате росийского обстрела погиб бывший баскетболист сборной Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!