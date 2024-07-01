Налоговая арестовала счета российского чемпиона UFC

Хабиб остался без солидный суммы по меркам страны-404.

ФНС арестовала счета Хабиба Нурмагомедова из-за долга в 297 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Экс-чемпион UFC также потерял несколько своих компаний, включая туристическую фирму, из-за недостоверных данных в документах.

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По данным источника, также заблокированы счета его благотворительного фонда.

Не так давно в школе MMA имени отца Хабиба прошли обыски по делу о терактах в Махачкале и Дербенте.

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