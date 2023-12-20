Фергюсон ответил на вопрос о завершении карьеры
Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон высказался о возможном завершении карьеры.
"Побед без трудностей не бывает. Я не собираюсь завершать карьеру, новички. Выкусите! Вы просто кучка евнухов", – написал Фергюсон в Инстаграме.
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Напомним, 16 декабря на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе Тони Фергюсон по итогам трех раундов уступил единогласным судейским решением британскому проспекту Пэдди Пимблетту.
В течение последних трех лет Фергюсон предпринял несколько неудачных попыток вернуть карьеру в успешное русло в противостояниях с Чарльзом Оливейрой, Бенилом Дариушем, Майклом Чендлером, Нейтом Диасом и Бобби Грином, но потерпел поражение все всех боях.
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