Фергюсон ответил на вопрос о завершении карьеры

Американец все еще хочет выступать в октагоне.

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон высказался о возможном завершении карьеры.

"Побед без трудностей не бывает. Я не собираюсь завершать карьеру, новички. Выкусите! Вы просто кучка евнухов", – написал Фергюсон в Инстаграме.

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Напомним, 16 декабря на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе Тони Фергюсон по итогам трех раундов уступил единогласным судейским решением британскому проспекту Пэдди Пимблетту.

В течение последних трех лет Фергюсон предпринял несколько неудачных попыток вернуть карьеру в успешное русло в противостояниях с Чарльзом Оливейрой, Бенилом Дариушем, Майклом Чендлером, Нейтом Диасом и Бобби Грином, но потерпел поражение все всех боях.

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