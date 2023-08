Фергюсон - Макгрегору: Подпиши контракт, трусливый чемпион

Топовый легковес UFC Тони Фергюсон ответил на слова Конора Макгрегора о возможном бое.

"Ах, вот и моя с**ка... Не сразу получилось привлечь твое внимание. Вспомни, как ты работал на меня. Я уволил тебя, потому что ты не справился с обязанностями".

"Просто подпиши контракт, когда решишь свои юридические проблемы, трусливый чемпион", – написал в твиттере Фергюсон.

Ahh There’s My Bitch,.. Took A Few To Get Your Attention Ehh??! Remember When You Used To Work For Me & I Fired Your Ass For Not Doing Your Job. When your done signing your legal issues, sign on the dotted line Coward-Champ 🖕🦹‍♂️ -CSO- 🇺🇸🏆🇲🇽 🧃 @ufc @danawhite #TUFChamp 🥇 pic.twitter.com/gALwg9DlVr