"78-летний миллиардер должен быть на яхте, но его там нет": Макгрегор прокомментировал покушение на Трампа

Громкое происшествие в США не оставило равнодушным ирландского бойца.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на покушение на экс-президента США Дональда Трампа.

Об этом ирландский боец написал в сети X.

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"78-летний миллиардер должен быть на яхте или на полях для гольфа. Но его там нет. Он в Пенсильвании выплевывает пули.

Беги ради любви к своей стране. Дай Бог Дональду скорости. Боже благослови Соединенные Штаты", - написал Макгрегор.

A 78 year old multiple billionaire he should be on a yacht on the med touring golf courses. But he is not. He is in Pennsylvania spitting out bullets! Running for the love of his country! God speed Donald! God bless the United States 🙏❤️ — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 13, 2024

Во время предвыборного митинга Дональда Трампа в населенном пункте Батлер, штат Пенсильвания раздались звуки выстрелов. Политик упал, поднялся с окровавленным ухом и был уведен охраной со сцены. Стрелка ликвидировали. Сейчас выясняются все детали инцидента.

Ранее Макгрегор спрогнозировал точный счет финала Евро-2024, поставив 100 тысяч евро.

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