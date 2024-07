"78-летний миллиардер должен быть на яхте, но его там нет": Макгрегор прокомментировал покушение на Трампа

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на покушение на экс-президента США Дональда Трампа.

Об этом ирландский боец написал в сети X.

"78-летний миллиардер должен быть на яхте или на полях для гольфа. Но его там нет. Он в Пенсильвании выплевывает пули.

Беги ради любви к своей стране. Дай Бог Дональду скорости. Боже благослови Соединенные Штаты", - написал Макгрегор.

A 78 year old multiple billionaire he should be on a yacht on the med touring golf courses. But he is not. He is in Pennsylvania spitting out bullets! Running for the love of his country! God speed Donald! God bless the United States 🙏❤️