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"78-летний миллиардер должен быть на яхте, но его там нет": Макгрегор прокомментировал покушение на Трампа

Громкое происшествие в США не оставило равнодушным ирландского бойца.
Сегодня, 14:41
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на покушение на экс-президента США Дональда Трампа.

Об этом ирландский боец написал в сети X.

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"78-летний миллиардер должен быть на яхте или на полях для гольфа. Но его там нет. Он в Пенсильвании выплевывает пули.

Беги ради любви к своей стране. Дай Бог Дональду скорости. Боже благослови Соединенные Штаты", - написал Макгрегор.

Во время предвыборного митинга Дональда Трампа в населенном пункте Батлер, штат Пенсильвания раздались звуки выстрелов. Политик упал, поднялся с окровавленным ухом и был уведен охраной со сцены. Стрелка ликвидировали. Сейчас выясняются все детали инцидента.

Ранее Макгрегор спрогнозировал точный счет финала Евро-2024, поставив 100 тысяч евро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дональд Трамп конор макгрегор

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