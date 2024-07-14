"Шагаем дальше": Скандальный боксер отреагировал на покушение на Трампа

Райан Гарсия высказался об инциденте с бывшим президентом США.

Дисквалифицированный за допинг американский суперлегковес Райан Гарсия (24-1, 20 КО) не остался в стороне нашумевшего происшествия с участием экс-президента США Дональда Трампа.

Боксер прокомментировал покушение на политика, поддержав его.

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"Не сдаемся. Мы шагаем дальше", - написал Гарсия у себя в Instagram.

Напомним, что во время предвыборного митинга Дональда Трампа в населенном пункте Батлер, штат Пенсильвания раздались звуки выстрелов. Политик упал, поднялся с окровавленным ухом и был уведен охраной со сцены. Стрелка ликвидировали. Сейчас выясняются все детали инцидента.

Ранее сообщалось, что Райан Гарсия попал под санкции WBC за дискриминационные высказывания.

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