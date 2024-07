Райан Гарсия попал под санкции WBC за дискриминационные высказывания

Американский суперлегковес Райан Гарсия после дисквалификации за допинг угодил в очередной скандал.

Боксер был исключен из рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC) и отстранен от любой деятельности организации, сообщает Los Angeles Times.

Причиной санкций со стороны WBC стали расистские высказывания спортсмена и пренебрежительные заявления в адрес мусульман.

"Используя свои полномочия президента WBC, я отстраняю Райана Гарсию от любой деятельности в нашей организации. Мы отвергаем любую форму дискриминации.

Я боюсь за благополучие Райана, поскольку он отвергал многочисленные попытки нашей помощи по психическому здоровью и злоупотреблению психоактивными веществами", - заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

