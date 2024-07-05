Райан Гарсия попал под санкции WBC за дискриминационные высказывания

Американский суперлегковес Райан Гарсия после дисквалификации за допинг угодил в очередной скандал.

Боксер был исключен из рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC) и отстранен от любой деятельности организации, сообщает Los Angeles Times.

Причиной санкций со стороны WBC стали расистские высказывания спортсмена и пренебрежительные заявления в адрес мусульман.

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"Используя свои полномочия президента WBC, я отстраняю Райана Гарсию от любой деятельности в нашей организации. Мы отвергаем любую форму дискриминации.

Я боюсь за благополучие Райана, поскольку он отвергал многочисленные попытки нашей помощи по психическому здоровью и злоупотреблению психоактивными веществами", - заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

Exercising my authority as president of the WBC , I am hereby expelling Ryan Garcia from any activity with our organization. We reject any form of discrimination. I fear for Ryan well being as he has declined multiple attempts for our help with mental health and substance abuse pic.twitter.com/pCIOH2am7B — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) July 4, 2024

После этого решения Гарсия поспешил принести свои извинения:

"Я просто троллил. Я хочу, чтобы все убийства прекратились. Я всех люблю. Извините, если я вас обидел", - отметил боксер.

Напомним, что ранее допинг-пробы Гарсии, взятые перед боем с Девином Хэйни дали положительный результат. Раяна дисквалифицировали на один год, из его гонорара изъяли 1,1 миллиона долларов и обязали заплатить штраф 10 тысяч долларов, а его поединок с Хэйни признали таким, что не состоялся.

Еще до официального отстранения от бокса Гарсия заявляля о завершении карьеры.

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