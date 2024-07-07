Магучих - четвертая представительница Украины, которая установила мировой рекорд в легкой атлетике за время независимости

В рамках этапа Бриллиантовой Лиги в Париже украинка Ярослава Магучих установила мировой рекорд по прыжкам в высоту.

Спортсменка стала четвертой с 1991 года представительницей Украины, которой удалось побить лучший результат мира по определенной дисциплине.

Ранее это делали Сергей Бубка в прыжках с жерединой, Инесса Кравец в тройном прыжке и Наталья Добрынская в пятиборье.

Ярослава - единственная спортсменка из Украины, чей мировой рекорд является действительным.

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