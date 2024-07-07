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Магучих побила мировой рекорд на этапе Бриллиантовой Лиги в Париже

Украинка установила невероятное достижение.
Сегодня, 18:09
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

В рамках этапа Бриллиантовой Лиги в Париже состоялись соревнования по прыжкам в высоту среди женщин.

Украинка Ярослава Магучих достаточно легко выиграла у своих соперниц, однако, на этом она не остановилась, продолжая прыгать после того, как уже обеспечила свою победу.

В итоге наша легкоатлетка прыгнула на высоту 2.10 метров.

Таким образом, Магучих стала мировой рекордсменкой, побив результат болгарки Стефки Костадиновой установленный в Риме в 1987, которая прыгала на 2.09 м.

Бриллиантовая Лига

Париж, Франция

Женщины, прыжки в высоту

  1. Ярослава Магучих (Украина) - 2.10 м
  2. Никола Олислагерс (Австралия) - 2.01 м
  3. Ангелина Топич (Сербия) - 1.96 м

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