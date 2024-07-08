Как Магучих вошла в историю: видео рекордного прыжка украинской атлетки

Украинке Ярославе Магучих покорилось историческое достижение на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.

Украинская легкоатлетка установила мировой рекорд в женских прыжках в высоту, взяв с первой попытки планку на отметке 2,10 м.

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Предыдущий рекордный показатель в этой дисциплине продержался 37 лет. Его на свой счет еще в 1987 году записала болгарская спортсменка Стефка Костадинова, которая тогда покорила высоту 2,09 м.

Вашему вниманию видео рекордного прыжка Ярославы Магучих на 2,10 м:

Ранее сообщалось, что Магучих - четвертая представительница Украины, которая установила мировой рекорд в легкой атлетике за время независимости.

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