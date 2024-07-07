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Магучих: После прыжка на 2.07 я поняла, что хочу бороться дальше

Украинка высказалась о побитии мирового рекорда и поблагодарила ВСУ за возможность соревноваться.
Вчера, 21:53
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

Украинка Ярослава Магучих высказалась о ходе этапа Бриллиантовой Лиги в Париже, по итогам которого она стала мировой рекордсменкой по прыжкам в высоту.

По словам легкоатлетки, своими первыми прыжками она была крайне недовольна, но после повторения личного рекорда поняла, что хочет прыгать и дальше.

"Прыжки до 2,07 были такие себе. Я думала: "Что я делаю? Вообще не то". Но когда я прыгнула 2,07 со второй попытки, я поняла, что хочу бороться дальше. Я хочу прыгать 2,10. Я попыталась это сделать и прыгнула.

Прыгнула для всех нас, для всех украинцев. Я очень благодарна нашим военным, которые защищают фронт. Благодаря вам я имею возможность показывать здесь хорошие результаты. Только благодаря вам я жива. Спасибо вам. Слава Украине!" - сказала Магучих в комментарии для Суспільне Спорт.

Напомним, ранее сообщалось, что бывшая обладательница мирового рекорда Стефка Костадинова поздравила Ярославу с ее достижением.

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