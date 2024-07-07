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Бывшая обладательница мирового рекорда по прыжкам в высоту поздравила Магучих с его побитием

Стефка Костадинова рассказала интересную историю, которая произошла незадолго до того, как Ярослава установила свое историческое достижение.
Вчера, 21:28
Стефка Костадинова / Getty Images
Стефка Костадинова / Getty Images

Бывшая болгарская легкоатлетка Стефка Костадинова поздравила Ярославу Магучих с побитием мирового рекорда , который ранее принадлежал именно ей.

Костадинова считает, что прыжок Магучих доказал, что человеческие возможности безграничны.

"Я рада, что мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин сейчас составляет 210 см. Я была уверена, что это когда-то произойдет. Достижение украинки Ярославы Магучих является историческим не только потому, что оно побило рекорд, который держался 37 лет, но и потому, что эти 210 см доказывают, что человеческие возможности безграничны, и развеивают сомнения пессимистов с их заявлениями о том, что некоторые рекорды в легкой атлетике останутся навсегда".

Также Стефка рассказала, что месяц назад, когда награждала Магучих в Риме на чемпионате Европы сказала Ярославе, что та готова к установлению рекорда, однако, думала, что это произойдет позже.

"Месяц назад в Риме я была среди официальных лиц, которые награждали Магучих после того, как она выиграла европейское золото. Во время церемонии я крепко обняла ее и прошептала ей на ухо, что она готова к мировому рекорду. Мы даже посмеялись, потому что я ей сказала, что на Олимпиаде в Париже она могла бы прыгнуть на 207 см, а затем нацелиться на 210 см, и она это сделала здесь, прямо в Париже, незадолго до Олимпиады.

Я еще раз поздравляю Магучих, желаю ей новых побед и рекордов, но не перестаю верить, что когда-то рекорд снова станет болгарским. Есть определенный символизм в том факте, что новость дошла до меня в Риме, где 37 лет назад я прыгнула на 209 см. Теперь Магучих прыгнула на 210 см в Париже, где, возможно, также символично Олимпийские игры начинаются через несколько дней", - сказала Костадинова.
 

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