Уругвай - Бразилия 0:0 (по пен. 4:2) обзор лучших моментов матча Копа Америка-2024 07.07.2024

"Пентакампеоны" не смогли обыграть соперника ни в основное время, ни в серии пенальти.

Минувшей ночью в рамках четвертьфинала Копа Америка-2024 состоялся матч, в котором сошлись Уругвай и Бразилия.

Основное время поединка не определило сильнейшего - команды завершили игру без забитых голов.

Поэтому участника полуфинала определила серия пенальти, где было три неудачных попытки, две из которых оказались на счету "селесао" - Уругвай победил 4:2 и прошел в следующий раунд, а Бразилия покинула турнир.

Вашему вниманию видео лучших моментов матча Уругвай - Бразилия на Копа Америка-2024:

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Уругвай - Бразилия 0:0 (по пен. 4:2)

Ожидаемые голы (xG): 0.95 - 0.55

Владение мячом: 42% - 58%

Удары: 12 - 7

Удары в створ: 3 - 3

Фолы: 26 - 15

Уругвай: Рочет - Нандес, Р. Араухо (Хименес, 33), Оливера, Винья (Касерес, 46) - Вальверде, Угарте, де ла Крус (Бентанкур, 66) - Пельистри (Варела, 77), Нуньес (Де Арраскаэта, 77), М. Араухо.

Бразилия: Алиссон - Данилу, Милитао, Маркиньос, Арана - Гимарайнш (Эванилсон, 87), Пакета (Дуглас Луис, 81), Гомеш (Перейра, 82) - Рафинья (Савио, 82), Эндрик, Родриго (Мартинелли, 87).

Предупреждения: Угарте, де ла Крус - Пакета, Гомеш.

Удаление: Нандес, 74 (Уругвай, прямая красная карточка).

Источник: MEGOGO

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