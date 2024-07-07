Цинциннати - Интер Майами 6:1: обзор матча и результат игры 07.07.2024

Клуб украинского футболиста потерпел тотальное поражение в дуэли за лидерство конференции.

Минувшей ночью состоялся матч в рамках МЛС, в котором сошлись лидеры Восточной конференции - Цинциннати и Интер Майами.

В стартовом составе гостей вышел Сергей Кривцов. Он же стал одним из светлых пятен своей команды в этой игре.

На 21-й минуте при счете 1:0 в пользу Цинциннати украинский центрбек головой замкнул подачу с углового, тем самым восстановив паритет.

WHAT A HEADER! 💥 Sergii Kryvtsov's first goal of the season to level the game 👊 pic.twitter.com/n7VIU5ovk5 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 7, 2024

Однако затем клуб из Флориды полностью провалился - до перерыва гости умудрились пропустить еще трижды.

Во втором тайме хозяева поля забили еще дважды, доведя счет до 6:1, который сохранился до финального свистка.

При этом последние полчаса Интер играл в меньшинстве после того, как Серхио Бускетс за считанные секунды получил две желтые карточки за споры с судьей за фол, который даже не он совершил.

На 75-й минуте на поле вышел Кевин Келси, однако игрок, принадлежащий Шахтеру, ничем не отличился.

За счет победы Цинциннати вышел на первое место Восточной конференции МЛС, обойдя Интер Майами на одно очко.

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Статистика матча Цинциннати - Интер Майами

Цинциннати - Интер Майами 6:1

Голы: Кубо, 10, 57, Акоста, 36, Буха, 38, Асад, 45+4, Валенсуэла - Кривцов, 21.

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 15 - 9

Удары в створ: 10 - 5

Фолы: 13 - 14

Атаки: 141 - 80

Цинциннати: Челентано - Пауэлл (Сантос, 56), Робинсон, Мерфи - Едлин, Нвободо, Буха (Келси, 75), Асад (Келлер, 75) - Орельяно (Валенсуэла, 66), Кубо (Брендон, 66), Акоста.

Интер Майами: Коллендер - Вейгандт, Кривцов, Бускетс, Негри - Кремаски (Фрей, 79), Брайт, Редондо (Аллен, 66) - Грессель, Кампана, Тейлор (Руис, 66).

Предупреждения: Нвободо, Сантос - Кремаски, Вейгандт, Кривцов, Бускетс.

Удаление: Бускетс, 62 (Интер Майами, вторая желтая карточка).

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