iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Уругвай - Бразилия 0:0 (по пен. 4:2): обзор матча и результат игры 07.07.2024

В этом году потенциального финала с Аргентиной фанаты "пентакампеонов" не увидят.
Сегодня, 07:40
Мануэль Угарте и Алиссон / Getty Images
Мануэль Угарте и Алиссон / Getty Images

В ночь на воскресенье, 7 июля, состоялся четвертьфинальный поединок Копа Америка-2024, в котором сошлись сборные Уругвая и Бразилии.

Команды провели относительно равный первый тайм, в котором никто не смог отличиться в воротах соперника.

К тому же, на 33-й минуте из-за травмы игру не смог продолжить центрбек Барселоны Рональд Араухо, вместо которого вышел Хосе Мария Хименес.

Источник: Getty Images

После перерыва "небесно-голубые" отдали бразильцам мяч, сосредоточившись на контратаках. Но вновь повторился сценарий без взятия ворот.

Хотя у "селесао" была возможность вырвать победу: на 74-й минуте судья удалил Найтана Нандеса. Но за оставшееся время у подопечных Доривала Жуниора ничего не вышло.

По регламенту на Копа Америка отсутствует дополнительное время, а потому команды сразу приступили к серии пенальти.

На промах Хименеса сборная Бразилии ответила сразу двумя неудачными попытками в исполнении Эдера Милитао и Дугласа Луиса, которые лишили бразильцев полуфинала.

Источник: Getty Images

В итоге Уругвай прошел в следующую стадию турнира, где он встретится с Колумбией, которая в свою очередь разгромила Панаму.

Статистика матча Уругвай - Бразилия 1/4 финала Копа Америка-2024

Уругвай - Бразилия 0:0 (по пен. 4:2)

Ожидаемые голы (xG): 0.95 - 0.55
Владение мячом: 42% - 58%
Удары: 12 - 7
Удары в створ: 3 - 3
Фолы: 26 - 15

Уругвай: Рочет - Нандес, Р. Араухо (Хименес, 33), Оливера, Винья (Касерес, 46) - Вальверде, Угарте, де ла Крус (Бентанкур, 66) - Пельистри (Варела, 77), Нуньес (Де Арраскаэта, 77), М. Араухо.

Бразилия: Алиссон - Данилу, Милитао, Маркиньос, Арана - Гимарайнш (Эванилсон, 87), Пакета (Дуглас Луис, 81), Гомеш (Перейра, 82) - Рафинья (Савио, 82), Эндрик, Родриго (Мартинелли, 87).

Предупреждения: Угарте, де ла Крус - Пакета, Гомеш.

Удаление: Нандес, 74 (Уругвай, прямая красная карточка).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Бразилии Копа Америка сборная Уругвая

Статьи по теме

Вылет Бразилии от Уругвая в обзоре матча Копа Америка-2024 Вылет Бразилии от Уругвая в обзоре матча Копа Америка-2024
Копа Америка-2024: Уругвай выбил Бразилию, Колумбия разгромила Панаму Копа Америка-2024: Уругвай выбил Бразилию, Колумбия разгромила Панаму
Стивенсон успешно провел первую защиту титула, побив Арутюняна: видео лучших моментов боя Стивенсон успешно провел первую защиту титула, побив Арутюняна: видео лучших моментов боя
Мерседес готов поставлять Альпин свои силовые установки в 2026 году Мерседес готов поставлять Альпин свои силовые установки в 2026 году
Помочь журналистам

Видео

Вылет Бразилии от Уругвая в обзоре матча Копа Америка-2024
Вылет Бразилии от Уругвая в обзоре матча Копа Америка-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Евро-2024: Англия прошла Швейцарию, последним полуфиналистом стали Нидерланды
просмотров

Последние новости

Европа12:40
Мерседес готов поставлять Альпин свои силовые установки в 2026 году
Европа11:58
Реал уверен в подписании звезды Байера этим летом
Другие страны11:23
Вылет Бразилии от Уругвая в обзоре матча Копа Америка-2024
Формула 111:00
Изгой Альпин нашел себе место в команде Формулы-1 на 2025 год
Бокс10:41
Стивенсон победил Арутюняна, защитив тем самым титул чемпиона WBC в легком весе
Бокс10:01
Диаз победил Масвидаля в выставочном боксерском поединке
Формула 109:56
Пилоты Формулы-1 вместе с фанатами радовались выходу Англии в полуфинал Евро-2024
НБА09:26
Бронни Джеймс дебютировал за Лейкерс в матче Летней лиги НБА
НБА09:09
Рынок свободных агентов и контракты НБА: Бриджес получил хорошие деньги от Шарлотт, ДеРозан подписался с Сакраменто
НБА08:55
Обмены НБА: ДеРозан стал одноклубником Леня, присоединившись к Сакраменто
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK