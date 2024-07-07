Уругвай - Бразилия 0:0 (по пен. 4:2): обзор матча и результат игры 07.07.2024

В этом году потенциального финала с Аргентиной фанаты "пентакампеонов" не увидят.

В ночь на воскресенье, 7 июля, состоялся четвертьфинальный поединок Копа Америка-2024, в котором сошлись сборные Уругвая и Бразилии.

Команды провели относительно равный первый тайм, в котором никто не смог отличиться в воротах соперника.

К тому же, на 33-й минуте из-за травмы игру не смог продолжить центрбек Барселоны Рональд Араухо, вместо которого вышел Хосе Мария Хименес.

Источник: Getty Images

После перерыва "небесно-голубые" отдали бразильцам мяч, сосредоточившись на контратаках. Но вновь повторился сценарий без взятия ворот.

Хотя у "селесао" была возможность вырвать победу: на 74-й минуте судья удалил Найтана Нандеса. Но за оставшееся время у подопечных Доривала Жуниора ничего не вышло.

По регламенту на Копа Америка отсутствует дополнительное время, а потому команды сразу приступили к серии пенальти.

На промах Хименеса сборная Бразилии ответила сразу двумя неудачными попытками в исполнении Эдера Милитао и Дугласа Луиса, которые лишили бразильцев полуфинала.

Источник: Getty Images

В итоге Уругвай прошел в следующую стадию турнира, где он встретится с Колумбией, которая в свою очередь разгромила Панаму.

Статистика матча Уругвай - Бразилия 1/4 финала Копа Америка-2024

Уругвай - Бразилия 0:0 (по пен. 4:2)

Ожидаемые голы (xG): 0.95 - 0.55

Владение мячом: 42% - 58%

Удары: 12 - 7

Удары в створ: 3 - 3

Фолы: 26 - 15

Уругвай: Рочет - Нандес, Р. Араухо (Хименес, 33), Оливера, Винья (Касерес, 46) - Вальверде, Угарте, де ла Крус (Бентанкур, 66) - Пельистри (Варела, 77), Нуньес (Де Арраскаэта, 77), М. Араухо.

Бразилия: Алиссон - Данилу, Милитао, Маркиньос, Арана - Гимарайнш (Эванилсон, 87), Пакета (Дуглас Луис, 81), Гомеш (Перейра, 82) - Рафинья (Савио, 82), Эндрик, Родриго (Мартинелли, 87).

Предупреждения: Угарте, де ла Крус - Пакета, Гомеш.

Удаление: Нандес, 74 (Уругвай, прямая красная карточка).

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