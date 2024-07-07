iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-форвард Динамо перешел в необычный чемпионат

Владислав Кулач стал игроком Пьюника
Сегодня, 23:31
Владислав Кулач / fcpyunik.am
Владислав Кулач / fcpyunik.am

Бывший форвард Динамо и лучший бомбардир УПЛ сезона-2020/21 Владислав Кулач сменил клубную прописку.

Кулач перешел из азербайджанской Зиры в армянский Пьюник. Об этом сообщила пресс-служба армянского коллектива.

Читай также: Динамо второй раз в истории расформировало женскую команду

Футболист перешел на правах свободного агента. Контракт подписан на один сезон, его финансовые детали неизвестны.

В стане Зиры 31-летний украинский форвард провел 38 матчей во всех турнирах, забив 6 голов и отдав 1 ассист

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо Владислав Кулач

Статьи по теме

УАФ, Шахтер и Динамо поздравили Магучих с установлением мирового рекорда УАФ, Шахтер и Динамо поздравили Магучих с установлением мирового рекорда
Новичок Динамо: Было неожиданно получить приглашение от такого клуба Новичок Динамо: Было неожиданно получить приглашение от такого клуба
Легионер Динамо перешел в экзотический чемпионат Легионер Динамо перешел в экзотический чемпионат
Динамо начало подготовку к следующему сезону Динамо начало подготовку к следующему сезону
Помочь журналистам

Видео

Вылет Бразилии от Уругвая в обзоре матча Копа Америка-2024
Вылет Бразилии от Уругвая в обзоре матча Копа Америка-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Евро-2024: Англия прошла Швейцарию, последним полуфиналистом стали Нидерланды
просмотров

Последние новости

Европа23:31
Экс-форвард Динамо перешел в необычный чемпионат
Теннис23:07
Украинцы на Уимблдоне: сестры Киченок и Костюк прошли в третий раунд парного разряда
Европа22:45
Бавария подписала вингера олимпийской сборной Франции
Легкая атлетика22:15
Магучих - четвертая представительница Украины, которая установила мировой рекорд в легкой атлетике за время независимости
Легкая атлетика21:53
Магучих: После прыжка на 2.07 я поняла, что хочу бороться дальше
Формула 121:30
Гран-при Великобритании: Хэмилтон выиграл впервые с 2021 года
Олимпийские виды21:28
Бывшая обладательница мирового рекорда по прыжкам в высоту поздравила Магучих с его побитием
Формула 121:23
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
Олимпийские виды21:06
Зеленский поздравил Магучих с установлением мирового рекорда
Украина20:41
Еще один легионер, который принадлежал Шахтеру, вернулся в команду
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK