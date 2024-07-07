Экс-форвард Динамо перешел в необычный чемпионат

Бывший форвард Динамо и лучший бомбардир УПЛ сезона-2020/21 Владислав Кулач сменил клубную прописку.

Кулач перешел из азербайджанской Зиры в армянский Пьюник. Об этом сообщила пресс-служба армянского коллектива.

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Футболист перешел на правах свободного агента. Контракт подписан на один сезон, его финансовые детали неизвестны.

В стане Зиры 31-летний украинский форвард провел 38 матчей во всех турнирах, забив 6 голов и отдав 1 ассист

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