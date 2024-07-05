Динамо второй раз в истории расформировало женскую команду

Представительницы киевского клуба не выйдут на старт нового сезона в Высшей лиге.

Динамо приняло решение расформировать женскую команду, что случилось уже во второй раз в истории киевского клуба.

Как сообщает Всеукраинская Ассоциация женского футбола, "бело-синие" решили вывести женскую команду из структуры клуба и подписали договор сотрудничества с СК Ладомир, и таким образом снимают свою команду с участия в чемпионате Украины по футболу среди женских клубов Высшей лиги сезона-2024/2025.

Женская футбольная команда Динамо была основана в Киеве в 1989 году на базе одноименного мужского клуба. В 1990 году клуб дебютировал в высшей лиге СССР.

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В 1992 клуб стал участником дебютного розыгрыша в Высшей лиге Украины и выиграл чемпионат и кубок Украины, став первым чемпионом независимой Украины, а в следующем сезоне, в 1993 году, клуб занял второе место чемпионата и стал финалистом кубка. В финале Динамо уступило Арене (Киев) со счетом 1:4. В конце 1994 года с приходом нового руководства женская команда клуба была расформирована.

На возрождение истории понадобилось 26 лет, и уже в сезоне-2020/2021 женский коллектив Динамо был вновь сформирован и стартовал в Первой лиге Украины. Сезон-2023/24 Динамо завершило на итоговом восьмом месте в Высшей лиге, заняв второе место в группе 2 второго этапа.

Напомним, что чемпионом среди женских команд в сезоне-2023/24 стала полтавская Ворскла.

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