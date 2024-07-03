Динамо объявило о подписании полузащитника Днепра-1

Динамо на своем официальном сайте объявило о подписании полузащитника Днепра-1 и олимпийской сборной Украины Валентина Рубчинского.

Как сообщает пресс-служба "бело-синих", 22-летний футболист заключил с киевским клубом контракт на четыре года.

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Финансовые условия перехода не разглашаются, но, как информирует Transfermarkt, "спортклубовцы" получили за игрока 1 миллион евро.

Рубчинский является воспитанником академии Днепра. За Днепр-1 выступал с лета 2022 года. За два последних сезона провел в составе команды 72 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал девять результативных передач.

Полузащитник выступал за юношеские и молодежную сборные Украины. Также на его счету три матча в составе олимпийской сборной Украины, куда он был вызван для подготовки к Играм-2024 в Париже.

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