Объявлен состав олимпийской сборной Украины на Игры-2024 в Париже

Руслан Ротань обнародовал список из 22-х исполнителей, которые будут готовиться к участию в соревнованиях.

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань объявил имена игроков, которые будут готовиться к предстоящему футбольному турниру Игр-2024 в Париже.

На тренировочный сбор перед дебютным для страны участием в соревнованиях были вызваны 22 исполнителя, сообщает официальный сайт УАФ.

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Состав олимпийской сборной Украины:

Вратари: Яков Кинарейкин (Днепр-1 Днепр), Кирилл Фесюн (Шахтер Донецк), Георгий Ермаков (Александрия).

Защитники: Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Арсений Батагов (Заря Луганск), Илья Крупский, Евгений Павлюк (оба - Ворскла Полтава), Александр Мартынюк (Александрия), Алексей Сыч (Рух Львов), Владимир Салюк (Черноморец Одесса).

Полузащитники: Максим Хлань (Лехия, Польша), Валентин Рубчинский (Днепр-1 Днепр), Артем Шулянский (Александрия), Максим Брагару, Николай Михайленко (оба - Динамо Киев), Владислав Велетень (Колос Коваливка), Олег Федор (Рух Львов), Дмитрий Крыськив, Кирилл Сигеев, Олег Очеретько (все - Шахтер Донецк).

Нападающие: Игорь Краснопир (Рух Львов), Даниил Сикан (Шахтер Донецк).

Источник: УАФ

Для подготовки к Олимпиаде сборная Украины 7 июля отправится из Киева во Францию, где на следующий день начнет тренировочный сбор, а также еще перед футбольным турниром Игр проведет два товарищеских матча. "Сине-желтые" встретятся с олимпийскими сборными Египта (14 июля) и Парагвая (18 июля).

На Олимпиаде украинцы сыграют в группе против Ирака (24 июля), Марокко (27 июля) и Аргентины (30 июля).

В плей-офф футбольного турнира Игр выходят по две лучшие сборные из четырех групп по четыре команды, а дальше - традиционный формат: четвертьфиналы, полуфиналы, матч за третье место и финал (9 августа, Париж, Парк де Пренс).

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