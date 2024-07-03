iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Объявлен состав олимпийской сборной Украины на Игры-2024 в Париже

Руслан Ротань обнародовал список из 22-х исполнителей, которые будут готовиться к участию в соревнованиях.
Сегодня, 13:18
Олимпийская сборная Украины / УАФ
Олимпийская сборная Украины / УАФ

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань объявил имена игроков, которые будут готовиться к предстоящему футбольному турниру Игр-2024 в Париже.

На тренировочный сбор перед дебютным для страны участием в соревнованиях были вызваны 22 исполнителя, сообщает официальный сайт УАФ.

Читай также: Безумное футбольное лето: календарь матчей сборных Украины на Евро и Олимпиаде

Состав олимпийской сборной Украины:

Вратари: Яков Кинарейкин (Днепр-1 Днепр), Кирилл Фесюн (Шахтер Донецк), Георгий Ермаков (Александрия).

Защитники: Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Арсений Батагов (Заря Луганск), Илья Крупский, Евгений Павлюк (оба - Ворскла Полтава), Александр Мартынюк (Александрия), Алексей Сыч (Рух Львов), Владимир Салюк (Черноморец Одесса).

Полузащитники: Максим Хлань (Лехия, Польша), Валентин Рубчинский (Днепр-1 Днепр), Артем Шулянский (Александрия), Максим Брагару, Николай Михайленко (оба - Динамо Киев), Владислав Велетень (Колос Коваливка), Олег Федор (Рух Львов), Дмитрий Крыськив, Кирилл Сигеев, Олег Очеретько (все - Шахтер Донецк).

Нападающие: Игорь Краснопир (Рух Львов), Даниил Сикан (Шахтер Донецк).

Источник: УАФ

Для подготовки к Олимпиаде сборная Украины 7 июля отправится из Киева во Францию, где на следующий день начнет тренировочный сбор, а также еще перед футбольным турниром Игр проведет два товарищеских матча. "Сине-желтые" встретятся с олимпийскими сборными Египта (14 июля) и Парагвая (18 июля).

На Олимпиаде украинцы сыграют в группе против Ирака (24 июля), Марокко (27 июля) и Аргентины (30 июля).

В плей-офф футбольного турнира Игр выходят по две лучшие сборные из четырех групп по четыре команды, а дальше - традиционный формат: четвертьфиналы, полуфиналы, матч за третье место и финал (9 августа, Париж, Парк де Пренс).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпийские игры Руслан Ротань Олимпиада-2024 Олимпийская сборная Украины

Статьи по теме

Сборная Украины на Олимпиаде-2024: расписание и результаты матчей Сборная Украины на Олимпиаде-2024: расписание и результаты матчей
Шахтер подтвердил участие пяти своих игроков в Олимпиаде Шахтер подтвердил участие пяти своих игроков в Олимпиаде
Футболист Шахтера перешел в бывший клуб Реброва и Ярмоленко Футболист Шахтера перешел в бывший клуб Реброва и Ярмоленко
Беллингем и еще три: названы претенденты на лучший гол 1/8 финала Евро-2024 Беллингем и еще три: названы претенденты на лучший гол 1/8 финала Евро-2024
Помочь журналистам

Видео

Спасительный сейв Гюнока на последней минуте в обзоре матча Австрия – Турция на Евро-2024
Спасительный сейв Гюнока на последней минуте в обзоре матча Австрия – Турция на Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграли вничью с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Украина14:50
Футболист Шахтера перешел в бывший клуб Реброва и Ярмоленко
Евро-202414:25
Беллингем и еще три: названы претенденты на лучший гол 1/8 финала Евро-2024
Бокс14:20
"Лучший поединок со времен боя Али и Фрейзера": хорватский боец про поединок Усика и Фьюри
Евро-202413:50
Знаменитый певец провел концерт для сборной Англии перед четвертьфинальном Евро-2024
Олимпийские игры13:30
Сборная Украины на Олимпиаде-2024: расписание и результаты матчей
НБА13:24
Голден Стейт объявил о готовности вывести из обращения игровой номер Томпсона
Украина13:18
Объявлен состав олимпийской сборной Украины на Игры-2024 в Париже
Бокс13:00
Промоутер Фьюри назвал причину, почему Тайсон победит Усика
Украина12:50
Шахтер подтвердил участие пяти своих игроков в Олимпиаде
Европа12:35
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус оторвался Беллингема, в тройке Кроос
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK