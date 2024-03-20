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Сборная Украины на Олимпиаде-2024: расписание и результаты матчей

ISPORT представляет календарь матча украинской футбольной команды на ОИ в Париже.
Вчера, 21:50
Сборная Украины сыграет на Олимпиаде-2024 / Getty Images
Сборная Украины сыграет на Олимпиаде-2024 / Getty Images

Олимпийская сборная Украины по футболу впервые в своей истории вышла на ОИ, которые в 2024 году пройдут в Париже.

Наша команда по результатами жеребьевки попала в группу B, соперниками команды Руслана Ротаня станут олимпийские сборные Аргентины, Марокко и бронзового призера Кубка Азии среди 23-летних.

Поединки нашей команды пройдут в Лионе (1-й и 3-й тур) и Сент-Этьене.

Расписание и результаты матчей

  • 24 июля, 16:00 | Представитель Азии – Украина
  • 27 июля, 16:00 | Украина - Марокко
  • 20 июля, 18:00 | Украина – Аргентина

Напомним, что Олимпийские Игры официально стартуют 26 июля 2024 г. в Париже, именно в этот день состоится церемония открытия.

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