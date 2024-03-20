iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Украина получила соперников на футбольном турнире Олимпиады-2024

Украинская сборная впервые в своей истории будет представлена на Играх.
Вчера, 21:43
Сборная Украины впервые сыграет на Олимпиаде / Getty Images
Сборная Украины впервые сыграет на Олимпиаде / Getty Images

В среду, 20 марта, в пригороде Парижа Сен-Дени в штаб-квартире столицы летней Олимпиады-2024 состоялась жеребьевка группового этапа мужского футбольного турнира Игр.

В предстоящих соревнованиях впервые в своей истории примет участие сборная Украины, которая квалифицировалась на турнир благодаря выходу в полуфинал Евро-2023 (U-21).

На данный момент точно известны 12 из 16 команд, которые сыграют на Олимпиаде. Еще три участника будут определены от Азии, а четвертое вакантное место будет разыграно в плей-офф между четвертыми командами Африки, которой является Гвинея, и Азии.

Читай также: Сборная Украины на Олимпийских играх: кто сможет поучаствовать, когда матчи, где будут играть?

Команда Руслана Ротаня по итогам жеребьевки попала в группу B. Соперниками украинской сборной в квартете олимпийского футбольного турнира будут Аргентина, Марокко и третья команда Азии.

Олимпиада-2024, мужской футбольный турнир
Результаты жеребьевки

Группа А

  • Франция
  • США
  • Победитель межконтинентального плей-офф
  • Новая Зеландия

Группа B

  • Аргентина
  • Марокко
  • АФК-3
  • Украина

Сборная Украины на Олимпиаде-2024: расписание и результаты матчей

Группа С

  • АФК-2
  • Испания
  • Египет
  • Доминиканская Республика

Группа D

  • АФК-1
  • Парагвай
  • Мали
  • Израиль

Согласно регламенту, на Олимпиаде смогут сыграть футболисты, родившиеся после 1 января 2001 года. Кроме того, каждая команда может внести в заявку трех игроков старше этого возраста.

Олимпийский футбольный турнир пройдет в период с 24 июля по 9 августа в семи городах Франции: Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Сент-Этьене, Ницце и Нанте.

Формат турнира будет традиционный: по две сильнейшие команды из четырех в каждой группе выходят в плей-офф, затем четвертьфиналы, полуфиналы, матч за третье место и финал 9 августа в Париже на Парк де Пренс.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпийские игры жеребьевка Сборная Украины молодежная сборная Украины Сборная Украины U-21 Олимпиада-2024

Статьи по теме

Сборная Украины на Олимпиаде-2024: расписание и результаты матчей Сборная Украины на Олимпиаде-2024: расписание и результаты матчей
Суперлига: ФБУ обнародовала расписание матчей 1/4 финала Суперлига: ФБУ обнародовала расписание матчей 1/4 финала
Жена руководителя Мерседес подала уголовный иск против ФИА Жена руководителя Мерседес подала уголовный иск против ФИА
Экс-форвард Реала и сборной Бразилии осужден на девять лет за изнасилование Экс-форвард Реала и сборной Бразилии осужден на девять лет за изнасилование
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Йоханнес Бе выиграл последнюю гонку сезона, одержав победу в масс-старте в Канаде
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк установила личный рекорд
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Определился третий спаринг-партнер в июне
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Украина01:00
Суперлига: ФБУ обнародовала расписание матчей 1/4 финала
Формула 100:50
Жена руководителя Мерседес подала уголовный иск против ФИА
Футбол00:23
Экс-форвард Реала и сборной Бразилии осужден на девять лет за изнасилование
Вчера, 23:56
Европа23:56
"Да это же Карри!": игрок Барселоны на тренировке отметился удивительной способностью
Формула 123:30
Ферстаппен станет целью Астон Мартин, если команду приобретет саудовская нефтяная компания
Бокс22:58
"Когда одолею его, подерусь с ним снова": Фьюри очертил сроки проведения реванша с Усиком
Формула 122:53
С президента ФИА сняли все обвинения по делу о влиянии на результаты Гран-при
Киберспорт22:38
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS
Киберспорт22:30
PGL Major Copenhagen 2024: The Mongolz и Imperial победили и прошли в следующую стадию
НБА22:12
Mind the Game: ЛеБрон вместе с экс-игроком НБА запустили собственный подкаст
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK