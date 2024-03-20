Украина получила соперников на футбольном турнире Олимпиады-2024
В среду, 20 марта, в пригороде Парижа Сен-Дени в штаб-квартире столицы летней Олимпиады-2024 состоялась жеребьевка группового этапа мужского футбольного турнира Игр.
В предстоящих соревнованиях впервые в своей истории примет участие сборная Украины, которая квалифицировалась на турнир благодаря выходу в полуфинал Евро-2023 (U-21).
На данный момент точно известны 12 из 16 команд, которые сыграют на Олимпиаде. Еще три участника будут определены от Азии, а четвертое вакантное место будет разыграно в плей-офф между четвертыми командами Африки, которой является Гвинея, и Азии.
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Команда Руслана Ротаня по итогам жеребьевки попала в группу B. Соперниками украинской сборной в квартете олимпийского футбольного турнира будут Аргентина, Марокко и третья команда Азии.
Олимпиада-2024, мужской футбольный турнир
Результаты жеребьевки
Группа А
- Франция
- США
- Победитель межконтинентального плей-офф
- Новая Зеландия
Группа B
- Аргентина
- Марокко
- АФК-3
- Украина
Сборная Украины на Олимпиаде-2024: расписание и результаты матчей
Группа С
- АФК-2
- Испания
- Египет
- Доминиканская Республика
Группа D
- АФК-1
- Парагвай
- Мали
- Израиль
The #Paris2024 @Olympics Football Tournament groups are locked in! 👊 pic.twitter.com/wWeOjRAdQh— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 20, 2024
Согласно регламенту, на Олимпиаде смогут сыграть футболисты, родившиеся после 1 января 2001 года. Кроме того, каждая команда может внести в заявку трех игроков старше этого возраста.
Олимпийский футбольный турнир пройдет в период с 24 июля по 9 августа в семи городах Франции: Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Сент-Этьене, Ницце и Нанте.
Формат турнира будет традиционный: по две сильнейшие команды из четырех в каждой группе выходят в плей-офф, затем четвертьфиналы, полуфиналы, матч за третье место и финал 9 августа в Париже на Парк де Пренс.
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