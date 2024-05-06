Ворскла досрочно стала чемпионом женского чемпионата Украины-2023/24

Второй год подряд полтавчанки не имели конкуренток на внутренней арене.

В субботу, 4 мая, в рамках седьмого тура чемпионской группы женского чемпионата Украины сошлись лидеры в лице Ворсклы и Кривбасса.

Поединок двух лучших команд турнира завершился разгромной победой полтавчанок со счетом 6:0.

Как сообщает официальный сайт УАФ, эта победа позволила "зелено-белым" досрочно завоевать чемпионство. За три тура до финиша Ворскла опережает Кривбасс на девять очков.

Для женского состава Ворсклы данное чемпионство стало вторым подряд и пятым в истории клуба. Женский чемпионат Украины чаще выигрывали лишь Металлист 1925 (10) и Легенда-ШВСМ (6).

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Стоит отметить, что за 18 сыгранных туров футболистки полтавского клуба потерпели лишь одно поражение, забив 89 голов и пропустив всего 5 раз.

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