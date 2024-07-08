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Новый тренер Ливерпуля рассказал о задачах клуба на следующий сезон

Команда должна быть на вершине и выиграть титул АПЛ.
Сегодня, 00:12
Арне Слот / Getty Images
Арне Слот / Getty Images

аставник Ливерпуля Арне Слот поделился мыслями о задачах клуба на сезон-2024/25.

По словам нидерландского специалиста, "красные" должны выигрывать титул АПЛ.

"Мы хотим получить титул и быть на вершине лиги. Такой должна быть наша цель. Все решают мелкие детали. Мне досталась команда, дела которой идут вверх. Есть лишь несколько компонентов, которые необходимо усовершенствовать. Однако эти маленькие детали могут улучшить команду и позволят Ливерпулю до конца бороться за чемпионство.

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Мы хотим быть в гонке за титул все 38 матчей. Это то, к чему мы стремимся. Наши игроки должны достигать своих максимумов, а дальше все решат детали"

Тем не менее, Слот признал, что это будет не просто.

Но чтобы оказаться в этом положении, нужно много упорной работы на ежедневной основе. Нужно добавлять, добавлять, добавлять и добавлять. Это то, что нам нужно. Мы здесь, чтобы выиграть что-то. Мы здесь, чтобы стать более классными игроками, стать более классной командой, и мы хотим, чтобы конечным результатом этого были трофеи", - заявил Арне.
 

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