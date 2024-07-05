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Ливерпуль определился с судьбой Салаха, у которого заканчивается контракт

У клуба есть определенный план действий на случай, если лидер команды не согласится на продление.
Вчера, 23:30
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

У целого ряда лидеров Ливерпуля подходит к концу срок действия контракта с клубом.

Одним из таких является Мохамед Салах, который летом 2025 года может стать свободным. В связи с этим встал вопрос о его потенциальной продаже.

Однако, по информации Mirror, мерсисайдцы исключают возможность расставания с 32-летним египтянином - клуб хочет продлить с ним контракт.

При этом Ливерпуль отказывается сообщать об обновлениях по переговорам о новых сделках с Салахом, Ван Дейком и Александер-Арнольдом. В клубе считают, что эти разговоры будут лишь мешать новому главному тренеру Арне Слоту.

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Мохамед Салах выступает за Ливерпуль с лета 2017 года, когда он перешел из Ромы за 42 миллиона евро. С того момента он записал на свой счет 211 голов и 89 ассистов в 349 матчах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Мохамед Салах

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