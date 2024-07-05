Ливерпуль определился с судьбой Салаха, у которого заканчивается контракт

У клуба есть определенный план действий на случай, если лидер команды не согласится на продление.

У целого ряда лидеров Ливерпуля подходит к концу срок действия контракта с клубом.

Одним из таких является Мохамед Салах, который летом 2025 года может стать свободным. В связи с этим встал вопрос о его потенциальной продаже.

Однако, по информации Mirror, мерсисайдцы исключают возможность расставания с 32-летним египтянином - клуб хочет продлить с ним контракт.

При этом Ливерпуль отказывается сообщать об обновлениях по переговорам о новых сделках с Салахом, Ван Дейком и Александер-Арнольдом. В клубе считают, что эти разговоры будут лишь мешать новому главному тренеру Арне Слоту.

Читай также: Ливерпуль считается главным претендентом на голкипера сборной Бразилии

Мохамед Салах выступает за Ливерпуль с лета 2017 года, когда он перешел из Ромы за 42 миллиона евро. С того момента он записал на свой счет 211 голов и 89 ассистов в 349 матчах.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!