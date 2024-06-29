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Ливерпуль считается главным претендентом на голкипера сборной Бразилии

После отказа Интера именно мерсисайдцы могут подписать Бенто Крепски.
Сегодня, 11:10
Бенто Крепски / Getty Images
Бенто Крепски / Getty Images

Ливерпуль может подписать голкипера Атлетико Паранаэнсе Бенто Крепски, пишет Globo.

Бразильский голкипер с итальянским паспортом был ключевой целью Интера, однако Атлетико отклонил предложение "нерадзурри" в размере 15 млн евро.

Тогда итальянцы решили подписать за эти деньги другого, а Бенто теперь вынужден рассматривать предложения других клубов. Издание пишет, что переход в Серию А был мечтой голкипера.

Считается, что Ливерпуль является теперь ключевым претендентом на бразильца. Мерсисайдцы ищут замену Куйвину Келлехеру и считают, что Бенто сможет прогрессировать под крылом у старшего товарища - Алиссона.

При этом Атлетико не намерен просто так расставаться с кипером и готов оставить его в клубе, если не получит достойное предложение. Трансфермаркт оценивает игрока как раз в 15 млн евро.

Ранее также сообщалось, что в Бразилию может вернуться экс-звезда Ливерпуля и Барселоны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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