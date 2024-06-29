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Астон Вилла может расторгнуть контракт с бразильской экс-звездой

Филиппе Коутинью может отправиться доигрывать на родину.
Сегодня, 10:46
Филиппе Коутиньо / Getty Images
Филиппе Коутиньо / Getty Images

Астон Вилла лумает над тем, чтобы разорвать контракт с Филиппе Коутиньо, пишет Globo.

Напомним, в 2022 году бирмингемцы выкупили бразильца у Барселоны после аренды, однако надолго хавбека не хватило. В том сезоне у Коутиньо один голи и три ассиста в 22 матчах.

Так что уже в прошлом сезоне барзилец отправился в аренду в Аль-Духаиль, где сыграл заметно лучше, однако убедить руководство Астон Виллы не удалось.

Унаи Эмери не видит места для хавбека в своей команде, потому клуб рассматривает вариант с разрывом контракта.

При этом за Коутиньо уже выстроились в очередь бразильские клубы - Васко да Гама, Флуминенсе, Ботафого и Гремио.

Ранее также Астон Вилла приобрела защитника Челси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Филиппе Коутиньо

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