Катарский клуб объявил об аренде Коутиньо
Бразилец этот сезоне проведет в стане Аль-Духайла.
Атакующий полузащитник Астон Виллы Филиппе Коутиньо отправился в катарский чемпионат.
31-летний бразилец пополнил ряды Аль-Духайла на правах аренды на один год. Клуб оставил за собой право выкупа футболиста.
В минувшем сезоне на счету хавбека всего один гол в 20 матчах АПЛ.
Ранее сообщалось, что Коутиньо может продолжить карьеру в Турции.
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