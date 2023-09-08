Катарский клуб объявил об аренде Коутиньо

Бразилец этот сезоне проведет в стане Аль-Духайла.

Атакующий полузащитник Астон Виллы Филиппе Коутиньо отправился в катарский чемпионат.

31-летний бразилец пополнил ряды Аль-Духайла на правах аренды на один год. Клуб оставил за собой право выкупа футболиста.

В минувшем сезоне на счету хавбека всего один гол в 20 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Коутиньо может продолжить карьеру в Турции.

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