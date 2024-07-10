Коутиньо вернулся в свой родной клуб

Бразильский полузащитник снова стал игроком Васко да Гама спустя 14 лет.

Полузащитник Филиппе Коутиньо, контракт которого принадлежит английской Астон Вилле, пополнил состав своего родного клуба Васко да Гама.

В составе бразильской команды 32-летний футболист будет выступать на правах годичной аренды.

За Васко да Гама полузащитник будет играть под 11-м номером, сообщает официальный сайт клуба.

Отметим, что контракт бразильца с Астон Виллой рассчитан до лета 2026 года.

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Коутиньо - воспитанник Васко да Гамы, где начинал свою профессиональную карьеру. В 2008 году игрока подписал миланский Интер, но он еще два года до наступления 18-летия провел в бразильском клубе, после чего перебрался в Европу.

Бразилец также выступал за Эспаньол, Ливерпуль, Барселону и Баварию. На его счету 68 матчей и 21 гол в составе сборной Бразилии.

Минувший сезон полузащитник провел в катарском Ад-Духаиле на правах аренды, приняв участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал три голевые передачи.

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