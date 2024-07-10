Коутиньо вернулся в свой родной клуб
Полузащитник Филиппе Коутиньо, контракт которого принадлежит английской Астон Вилле, пополнил состав своего родного клуба Васко да Гама.
В составе бразильской команды 32-летний футболист будет выступать на правах годичной аренды.
Pertencimento. História. Referência. 🎩🪄— Vasco da Gama (@VascodaGama) July 10, 2024
Philippe Coutinho é Vasco! 💢
📸: Leandro Amorim | #VascoDaGama#CoutinhoÉVasco pic.twitter.com/9SaagkiSGb
За Васко да Гама полузащитник будет играть под 11-м номером, сообщает официальный сайт клуба.
🪄🎩 TODO MUNDO JÁ SABE.— Vasco da Gama (@VascodaGama) July 10, 2024
O MÁGICO VOLTOU.
COUTINHO É VASCO! 💢#CoutinhoÉVasco#VascoDaGama pic.twitter.com/ksWaOFAcxT
Отметим, что контракт бразильца с Астон Виллой рассчитан до лета 2026 года.
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Коутиньо - воспитанник Васко да Гамы, где начинал свою профессиональную карьеру. В 2008 году игрока подписал миланский Интер, но он еще два года до наступления 18-летия провел в бразильском клубе, после чего перебрался в Европу.
Бразилец также выступал за Эспаньол, Ливерпуль, Барселону и Баварию. На его счету 68 матчей и 21 гол в составе сборной Бразилии.
Минувший сезон полузащитник провел в катарском Ад-Духаиле на правах аренды, приняв участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал три голевые передачи.
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