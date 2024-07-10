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Коутиньо вернулся в свой родной клуб

Бразильский полузащитник снова стал игроком Васко да Гама спустя 14 лет.
Сегодня, 18:59
Филиппе Коутиньо / vasco.com.br
Филиппе Коутиньо / vasco.com.br

Полузащитник Филиппе Коутиньо, контракт которого принадлежит английской Астон Вилле, пополнил состав своего родного клуба Васко да Гама.

В составе бразильской команды 32-летний футболист будет выступать на правах годичной аренды.

За Васко да Гама полузащитник будет играть под 11-м номером, сообщает официальный сайт клуба.

Отметим, что контракт бразильца с Астон Виллой рассчитан до лета 2026 года.

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Коутиньо - воспитанник Васко да Гамы, где начинал свою профессиональную карьеру. В 2008 году игрока подписал миланский Интер, но он еще два года до наступления 18-летия провел в бразильском клубе, после чего перебрался в Европу.

Бразилец также выступал за Эспаньол, Ливерпуль, Барселону и Баварию. На его счету 68 матчей и 21 гол в составе сборной Бразилии.

Минувший сезон полузащитник провел в катарском Ад-Духаиле на правах аренды, приняв участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал три голевые передачи.

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