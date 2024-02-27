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Коутиньо рассказал, жалеет ли он о переходе в Барселону

Бразилец дал откровенное интервью.
Сегодня, 09:52
Филиппе Коутиньо / Getty Images
Филиппе Коутиньо / Getty Images

Полузащитник Аль-Духайля Филиппе Коутиньо высказался о периоде выступлений за Барселону.

"Ни разу не жалел о переходе в Барселону. Все сложилось не так, как я себе представлял, как ожидали люди, как ожидал я сам, потому что я в первую очередь требую с себя, я говорю себе, что должен больше выкладываться на поле и так далее.

Я перепробовал все, я всегда был очень профессионален и ни о чем не жалею. Моей мечтой всегда было играть за Барселону, и я поехал туда, мне все нравилось, я смог познакомиться со многими людьми, выиграть титулы, и это навсегда останется в истории моей жизни".

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"Я бы ничего не стал менять в прошлом. Вернуться назад невозможно, но, как я уже сказал, я ни о чем не жалею, я всегда выкладывался на тренировках полностью, как и здесь, как и в прошлом году, и то же самое я буду делать в следующем. Если все складывается хорошо – отлично, а если нет, то нужно набраться терпения.

Что касается молодых игроков, то я бы посоветовал им наслаждаться тем, что они уже делают. Многие молодые игроки приходят и приносят большую пользу Барселоне, как это всегда было в истории этого клуба. Я бы сказал им, чтобы они наслаждались своей игрой, командой и получали удовольствие на поле", – сказал бразилец в интервью Diario Sport.

Напомним, Коутиньо выступал за Барселону с 2018 по 2022 год, выиграв за это время с клубом Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Филиппе Коутиньо

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