Бывший тренер Баварии хочет возглавить Барселону в следующем сезоне

Ханси Флик делает все возможное, чтобы обеспечить себе работу в каталонском клубе.

Будущим летом Ханси Флик хочет вернуться на работу в клубном футболе.

На трибунах стадиона, на котором недавно проходил матч между Барселоной и Хетафе (4:0) находился агент тренера Пини Захави, и не просто так.

Как сообщает Mundo Deportivo, Захави встретился с президентом каталонцев Жоаном Лапортой и передал тому желание своего клиента возглавить Барселону.

Напомним, что по окончанию нынешнего сезона с поста главного тренера Барселоны уйдет Хави Эрнандес.

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Флик в свою очередь недавно начал изучать испанский язык, чтобы лучше подготовится к потенциальной работе в каталонском коллективе.

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