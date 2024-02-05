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Бывший тренер Баварии готов возглавить Барселону

Флик может вернуться к своей работе.
Сегодня, 13:19
Ханс-Дитер Флик / Getty Images
Ханс-Дитер Флик / Getty Images

Ханс-Дитер Флик рассматривает возможность возглавить Барселону, проявив интерес к замене Хави.

По данным Bild, бывший наставник Баварии и сборной Германии уже изучает испанский язык, что говорит о его заинтересованности в этом перспективном направлении.

Напомним, Хави по окончании этого сезона по собственному желанию покинет клуб. Имя нового тренера пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что один из лидеров Барселоны может летом покинуть клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ханс-Дитер Флик

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