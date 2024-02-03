Один из лидеров Барселоны может летом покинуть клуб

Рафинья может покинуть Барселону этим летом, из-за того, что Ламин Ямаль демонстрирует прогресс. Об этом сообщает издание Relevo.

Сам бразилец изъявил желание остаться, но финансовые трудности клуба могут привести к его продаже.

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В прошлом интерес к игроку проявлял Ньюкасл, а зимой 2024 года появились предложения из Саудовской Аравии и Тоттенхэма.

В текущем сезоне на счету Рафиньи три гола и пять ассистов в 15-ти матчах Ла Лиги.

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