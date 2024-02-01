Барселона пытается подписать хавбека Жироны

Гарсия может перебраться в стан "сине-гранатовых".

Барселона проявляет интерес к хавбеку Жироны Алейшу Гарсии, с целью подписать его в следующем сезоне и укрепить состав после травмы Гави.

Клаусула в контракте составляет 20 миллионов евро, но Барселона готова предложить не более 14 миллионов. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

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Кроме того, клуб рассматривает продление аренды Эрика Гарсии и Пабло Торре, а также возможность включения Ориоля Ромеу в соглашение с Жироной.

В текущем сезоне на счету Алейша Гарсии три гола и четыре ассиста в 21-м матче Ла Лиги.

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