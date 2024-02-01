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Солидная сумма за салфетку: Барселона выставит первый контракт Месси на аукцион

"Сине-гранатовые" решают свои финансовые проблемы.
Сегодня, 12:55
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Барселона приняла решение продать первый контракт Лионеля Месси с клубом.

Как сообщает BarcaUniversal, салфетка, на который было заключено первое соглашение игрока с "сине-гранатовыми" будет разыграна на аукционе. Салфетка была подписана в 13 лет.

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На "документе" можно найти подписи агентов Мингуэллы и Гаджоли и бывшего спортивного директора каталонцев Карлеса Решака.

Вещь сначала находилась в музее Барселоны, однако сейчас за нее планируют выручить около 350,000 евро. Аукцион состоится в период с 18 по 27 марта под патронатом британской компании Bonhams.

Ранее сообщалось, что Залужный обменялся подарками с Месси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Лионель Месси

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