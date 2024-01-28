Играл вместе с Месси, а сейчас попал в психбольницу: драма Эсекьеля Лавесси
Football.ua рассказывает историю знаменитого аргентинского футболиста.
Портал Football.ua на своем YouTube-канале выпустил новое видео, посвященное бывшему нападающему Наполи, ПСЖ и сборной Аргентины Эсекьелю Лавесси, который из звездного футболиста превратился в пациента центра психологического здоровья.
Он был вице-чемпионом мира, побеждал на Олимпиаде и в прошлом становился самым дорогим игроком планеты, а сейчас попал в психиатрическую больницу. Как такое могло произойти?
Предлагаем вам вместе с Football.ua ознакомиться с драматической историей аргентинского футболиста.
Напомним, ранее была названа причина, почему Лавесси оказался в психиатрической больнице.
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