Экс-форвард ПСЖ госпитализирован в тяжелом состоянии
Полиция считает, что дело в драке, родные же заявили о падении с лестницы.
Бывший форвард ПСЖ и сборной Аргентины Эсекьель Лавесси госпитализирован в тяжелом состоянии, пишет FM Gente.
Экс-футболист был доставлен каретой скорой помощи в одну из уругвайских больниц. Пишут о колотой ране брюшной полости и сломанной ключице.
Полиция предполагает, что дело может быть в семейной ссоре и как-то связано с наркотиками.
При этом в семье Лавесси отрицают факт какой-либо драки, утверждая, что Эсекьель упал с лестницы, стараясь выкрутить лампочку.
Ранее также сообщалось, что в Чили суд дал отстрочку футболисту, который пытался убить свою девушку.
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