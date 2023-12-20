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Экс-форвард ПСЖ госпитализирован в тяжелом состоянии

Полиция считает, что дело в драке, родные же заявили о падении с лестницы.
Сегодня, 18:48
Эсекьель Лавесси / Getty Images
Эсекьель Лавесси / Getty Images

Бывший форвард ПСЖ и сборной Аргентины Эсекьель Лавесси госпитализирован в тяжелом состоянии, пишет FM Gente.

Экс-футболист был доставлен каретой скорой помощи в одну из уругвайских больниц. Пишут о колотой ране брюшной полости и сломанной ключице.

Полиция предполагает, что дело может быть в семейной ссоре и как-то связано с наркотиками.

При этом в семье Лавесси отрицают факт какой-либо драки, утверждая, что Эсекьель упал с лестницы, стараясь выкрутить лампочку.

Ранее также сообщалось, что в Чили суд дал отстрочку футболисту, который пытался убить свою девушку.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эсекьель Лавесси

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