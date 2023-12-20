"Вот что такое правосудие в Чили": суд дал полугодовую отстрочку футболисту, который пытался убить свою девушку

Вингер Коло-Коло Хорди Томпсон получил от суда отстрочку за попытку убийства своей девушки.

В начале ноября Камила Сепульведа вызвала полицию, которая арестовала ее бойфренда Томпсона. В суде прокурор заявил, что находясь в состоянии алкогольного опьянения футболист жестоко избил, а затем попробовал задушить Камилу.

19 декабря в Чили состоялся суд, по итогам которого Томпсон получил полугодовую отстрочку, однако вынужден за нее заплатить около 100 тысяч евро. При этом, он даже не будет под домашним арестом.

Коло-Коло уже ведет переговоры с другими клубами о продаже или хотя бы аренде футболиста. Сообщается, что вингер заинтересовал эквадорские и росийские клубы.

"Я нахожу это гнусным. Вот что такое правосудие в Чили, это невозможно терпеть.

Он не собирается возвращаться, очевидно, поэтому его хотят выгнать, чтобы все замять. Я спокойна, потому что он ушел, но он все еще зол, то есть, он может сделать что угодно и когда угодно. Он никогда не изменится, потому что ему все прощают. Очевидно, план Коло-Коло заключался в том, чтобы он ушел, и его не осудили здесь", - приводит слова Сепульведы La Tercera.

Ранее также стало известно, когда состоится суд над легендой Барселоны.

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