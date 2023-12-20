iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Вот что такое правосудие в Чили": суд дал полугодовую отстрочку футболисту, который пытался убить свою девушку

Теперь клуб пытается срочно его продать.
Сегодня, 18:28
Хорди Томпсон / Getty Images
Хорди Томпсон / Getty Images

Вингер Коло-Коло Хорди Томпсон получил от суда отстрочку за попытку убийства своей девушки.

В начале ноября Камила Сепульведа вызвала полицию, которая арестовала ее бойфренда Томпсона. В суде прокурор заявил, что находясь в состоянии алкогольного опьянения футболист жестоко избил, а затем попробовал задушить Камилу.

19 декабря в Чили состоялся суд, по итогам которого Томпсон получил полугодовую отстрочку, однако вынужден за нее заплатить около 100 тысяч евро. При этом, он даже не будет под домашним арестом.

Коло-Коло уже ведет переговоры с другими клубами о продаже или хотя бы аренде футболиста. Сообщается, что вингер заинтересовал эквадорские и росийские клубы.

"Я нахожу это гнусным. Вот что такое правосудие в Чили, это невозможно терпеть.

Он не собирается возвращаться, очевидно, поэтому его хотят выгнать, чтобы все замять. Я спокойна, потому что он ушел, но он все еще зол, то есть, он может сделать что угодно и когда угодно. Он никогда не изменится, потому что ему все прощают. Очевидно, план Коло-Коло заключался в том, чтобы он ушел, и его не осудили здесь", - приводит слова Сепульведы La Tercera.

Ранее также стало известно, когда состоится суд над легендой Барселоны.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Милан хочет приобрести одного из главных бомбардиров Бундеслиги Милан хочет приобрести одного из главных бомбардиров Бундеслиги
Экс-форвард ПСЖ госпитализирован в тяжелом состоянии Экс-форвард ПСЖ госпитализирован в тяжелом состоянии
Месси стал спортсменом года в Аргентине Месси стал спортсменом года в Аргентине
Стало известно, когда состоится решающий суд над Алвесом по делу об изнасиловании Стало известно, когда состоится решающий суд над Алвесом по делу об изнасиловании
Помочь журналистам

Видео

Спасительный гол Мудрика и серия пенальти в обзоре матча Челси - Ньюкасл в Кубке лиги
Спасительный гол Мудрика и серия пенальти в обзоре матча Челси - Ньюкасл в Кубке лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина и Стародубцева потеряли по одной позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа18:57
Милан хочет приобрести одного из главных бомбардиров Бундеслиги
Другие страны18:48
Экс-форвард ПСЖ госпитализирован в тяжелом состоянии
Другие страны18:28
"Вот что такое правосудие в Чили": суд дал полугодовую отстрочку футболисту, который пытался убить свою девушку
Европа18:22
Месси стал спортсменом года в Аргентине
Европа18:20
Стало известно, когда состоится решающий суд над Алвесом по делу об изнасиловании
Теннис18:06
Бывший тренер Федерера нашел себе нового подопечного
Европа17:51
Манчестер Юнайтед и Барселона поспорят за одноклубника Миколенко
Европа17:44
ПСЖ близок к подписанию бразильского таланта
Киберспорт17:30
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Европа17:24
Артета хочет подписать зимой четверых игроков
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK