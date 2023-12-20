Стало известно, когда состоится решающий суд над Алвесом по делу об изнасиловании

Бывший защитник Барселоны и ПСЖ Дани Алвес будет представлен перед судом с 5 по 7 февраля 2024 года в связи с обвинениями в изнасиловании. Об этом сообщает издание ESPN.

Бразильский фулбек арестован по подозрению в изнасиловании женщины в одном из ночных клубов Барселоны в декабре 2022 года. В ноябре суд завершил предварительное расследование.

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Прокуратура требует для Алвеса 9 лет тюремного заключения, в то время как адвокат потерпевшей инициировал запрос на 12 лет тюрьмы для футболиста, что является максимальным возможным наказанием за такие преступления в Испании.

Отметим, Алвес находится под стражей с января 2023 года. Игрок в данный момент отбывает срок в одной из местных тюрем.

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