iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Стало известно, когда состоится решающий суд над Алвесом по делу об изнасиловании

Судьба бразильца станет известна в начале февраля.
Сегодня, 18:20
Дани Алвес / Getty Images
Дани Алвес / Getty Images

Бывший защитник Барселоны и ПСЖ Дани Алвес будет представлен перед судом с 5 по 7 февраля 2024 года в связи с обвинениями в изнасиловании. Об этом сообщает издание ESPN.

Бразильский фулбек арестован по подозрению в изнасиловании женщины в одном из ночных клубов Барселоны в декабре 2022 года. В ноябре суд завершил предварительное расследование.

Читай также: Дани Алвес сумел вдвое сократить тюремный срок, который ему грозит за изнасилование девушки

Прокуратура требует для Алвеса 9 лет тюремного заключения, в то время как адвокат потерпевшей инициировал запрос на 12 лет тюрьмы для футболиста, что является максимальным возможным наказанием за такие преступления в Испании.

Отметим, Алвес находится под стражей с января 2023 года. Игрок в данный момент отбывает срок в одной из местных тюрем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: суд Дани Алвес

Статьи по теме

Дани Алвес сумел вдвое сократить тюремный срок, который ему грозит за изнасилование девушки Дани Алвес сумел вдвое сократить тюремный срок, который ему грозит за изнасилование девушки
Дани Алвесу светит серьезный срок Дани Алвесу светит серьезный срок
Алвес может получить большой тюремный срок Алвес может получить большой тюремный срок
Алвес снова попросил суд о предварительном освобождении Алвес снова попросил суд о предварительном освобождении
Помочь журналистам

Видео

Спасительный гол Мудрика и серия пенальти в обзоре матча Челси - Ньюкасл в Кубке лиги
Спасительный гол Мудрика и серия пенальти в обзоре матча Челси - Ньюкасл в Кубке лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина и Стародубцева потеряли по одной позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа18:57
Милан хочет приобрести одного из главных бомбардиров Бундеслиги
Другие страны18:48
Экс-форвард ПСЖ госпитализирован в тяжелом состоянии
Другие страны18:28
"Вот что такое правосудие в Чили": суд дал полугодовую отстрочку футболисту, который пытался убить свою девушку
Европа18:22
Месси стал спортсменом года в Аргентине
Европа18:20
Стало известно, когда состоится решающий суд над Алвесом по делу об изнасиловании
Теннис18:06
Бывший тренер Федерера нашел себе нового подопечного
Европа17:51
Манчестер Юнайтед и Барселона поспорят за одноклубника Миколенко
Европа17:44
ПСЖ близок к подписанию бразильского таланта
Киберспорт17:30
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Европа17:24
Артета хочет подписать зимой четверых игроков
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK