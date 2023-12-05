Дани Алвес сумел вдвое сократить тюремный срок, который ему грозит за изнасилование девушки

Бразилец почти откупил за относительно небольшую сумму свою жизнь.

Бывший защитник Барселоны и Ювентуса Дани Алвес рискует сесть в тюрьму на 12 лет. Об этом сообщает издание UOL.

После завершения расследования по обвинению в изнасиловании бразильцу грозит солидный срок. Прокуратура требует 9 лет, но адвокат потерпевшей запросил максимальный срок в 12 лет.

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Следующее заседание назначено на начало 2024 года, однако Алвес заплатил 150 тысяч евро, чтобы сократить возможный срок на половину, что вызывает противоречия со стороны обвинения, но это является законной практикой в испанской системе правосудия.

Напомним, 40-летний бразилец находится под стражей с 20 января из-за изнасилования девушки в ночном клубе.

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