Победитель ЛЧ осужден на два года тюремного заключения

Экс-игрок Аякса и Севильи Тарик Улида осужден на два года за сексуальное насильство над собственной дочерью, пишет De Telegraaf.

Улида играл в 90-е годы за Аякс и Севилью, довишись заметных успехов именно с нидерландским клубом. Он признавался лучшим игроком клуба, а также выигрывал с Аяксом Лигу чемпионов.

После завершения карьеры Улида остался жить в Испании. Именно там ему и вынесли приговор. В ходе разбирательств было доказано, что бывший футболист совершил насилия над родной дочерьюю в 2011 году.

Улида осужден на 2,5 года тюремного заключения, также ему на 10 лет закрыт въезд и Испанию, еему запрещены любые контакты с дочерью и запрещено обжаловать приговор.

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