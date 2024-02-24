Барселона - Хетафе 4:0 обзор матча и результат игры 24.02.2024

Каталонцы без проблем расправились с соперниками.

В субботу, 24 февраля, в рамках 26-го тура Ла Лигр Барселона принимала Хетафе. Матч завершился победой хозяев со счетом 4:0.

Каталонцы в первом тайме смогли забить всего один раз. Вингер Рафинья вывел свою команду вперед на 20-й минуте игры.

Во второй половине матча Жоау Феликс, Френки де Йонг и Фермин Лопес также отличились голами, доведя итоговый счет до разгромного.

Таким образом, после 26-ти туров Ла Лиги Барселона занимает второе место с 57-ю очками, а Хетафе идет десятым, набрав 34 балла.

Статистика матча Ла Лиги Барселона - Хетафе

Барселона - Хетафе 4:0

Голы: Рафинья, 20, Феликс, 53, де Йонг, 61, Лопес, 90+1

Ожидаемые голы (XG): 2.71 - 0.59

Владение мячом: 67% - 33%

Удары: 16 - 10

Удары в створ: 8 - 4

Фолы: 12 - 18

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!