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Коутиньо может продолжить карьеру в Турции

Карьера бразильца продолжает стремительно тонуть.
Вчера, 22:29
Филиппе Коутиньо / Getty Images
Филиппе Коутиньо / Getty Images

Филиппе Коутиньо может перейти в аренду в турецкий Бешикташ, пишет Diario Sport.

Напомним, что сейчас бывшая бразильская звезда имеет контракт с Астон Виллой, а турки не прочь взять его себе на сезон.

Бешикташ предлагает Вилле соглашение с опцией за 8 млн евро. При этом, половина суммы достанется Барселоне, которая продала Коутиньо англичйскому клубу за 20 млн евро.

Также турки готовы платить лишь 40% от зарплаты бразильца. Сейчас Филиппе получает около 120 тысяч евро в неделю.

В прошлом сезоне Коутиньо провел 20 матчей за Астон Виллу, в которых забил один гол.

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм подпишет экс-игрока Шахтера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бешикташ Астон Вилла Филиппе Коутиньо

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