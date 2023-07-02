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Экс-игрок Шахтера присоеднится к Тоттенхэму

Манор Соломон уже согласовал личный контракт.
Сегодня, 21:07
Манор Соломон / Getty Images
Манор Соломон / Getty Images

Манор Соломон достиг устного соглашения с лондонским Тоттенхэмом, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что ранее ФИФА разрешила израильтянину разорвать договор с донецким Шахтером в одностороннем порядке.

Это значит, что Манор может присоединится к "шпорам" как свободный агент. Медобследование запланировано на следующую неделю.

В прошлом сезоне Соломон играл за Фулхэм по арендному соглашению, в 14 поединкам забил лишь четыре мяча.

Ранее, напомним, "шпоры" продали своего хавбека в Лестер.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Манор Соломон

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