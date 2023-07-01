Лестер подписал хавбека Тоттенхэма

Полузащитник Тоттенхэма Харри Уинкс стал футболистом Лестер. Стороны объявили о переходе.

27-летний англичанин обошелся "лисам" в 10 млн фунтов. Контракт с игроком рассчитан на три года.

A message from our newest recruit 📲 pic.twitter.com/0hODGx00Yv — Leicester City (@LCFC) July 1, 2023

Минувший сезон Уинкс провел в Сампдории на правах аренды. На счету игрока 20 матчей в рамках Серии А, в которых он не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм объявил о подписании лидера Лестера.