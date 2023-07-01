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Лестер подписал хавбека Тоттенхэма

Уинкс перебрался в стан "лис".
Сегодня, 18:20
Харри Уинкс / Getty Images
Харри Уинкс / Getty Images

Полузащитник Тоттенхэма Харри Уинкс стал футболистом Лестер. Стороны объявили о переходе.

27-летний англичанин обошелся "лисам" в 10 млн фунтов. Контракт с игроком рассчитан на три года.

Минувший сезон Уинкс провел в Сампдории на правах аренды. На счету игрока 20 матчей в рамках Серии А, в которых он не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм объявил о подписании лидера Лестера.

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