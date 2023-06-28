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Тоттенхэм объявил о подписании лидера Лестера

Полузащитник Джеймс Мэддисон перебрался в лондонский клуб.
Вчера, 23:15
Джеймс Мэддисон / Getty Images
Джеймс Мэддисон / Getty Images

Тоттенхэм объявил о подписании полузащитника Лестера Джеймса Мэддисона.

Как сообщает официальный сайт "шпор", английский хавбек заключил с клубом контракт до лета 2028 года.

Финансовые детали сделки не разглашаются, но ранее сообщалось, что Тоттенхэм заплатит за переход 26-летнего футболиста 40 миллионов фунтов (около 46 шести миллионов евро). Также будут предусмотрены бонусы.

Напомним, что Мэддисон выступал за Лестер с 2018 года, выиграв с "лисами" Кубок и Суперкубок Англии.

В минувшем сезоне полузащитник провел за Лестер во всех турнирах 32 матча, отличившись десятью голами и девятью результативными передачами. "Лисы" по итогам кампании вылетели в Чемпионшип.

Ранее сообщалось, что Бавария сделала предложение Тоттенхэму по нападающему Харри Кейну.

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