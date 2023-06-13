ФИФА разрешила Соломону покинуть Шахтер свободным агентом

Полузащитник Шахтера Манор Соломон, который провел сезон на правах аренды в составе Фулхэма, может остаться в Англии.

Как сообщает The Athletic, ФИФА сообщила израильтянину, что он может покинуть донецкий Шахтер на правах бесплатного трансфера этим летом.

Читай также: Шахтер будет в третьей корзине во время жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов

Примечательно, что у Соломона контракт с Шахтером действует до конца 2023 года. Таким образом, ФИФА разрешила игроку уйти за полгода до официального завершения соглашения.

В текущем сезоне АПЛ израильтянин провел 18 поединков за Фулхэм в которых он забил четыре гола.

Ранее сообщалось, что Ахметов выбрал, кто станет следующим тренером Шахтера.