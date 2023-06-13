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ФИФА разрешила Соломону покинуть Шахтер свободным агентом

Организация продолжает "поддерживать" украинские клубы.
Сегодня, 14:20
Манор Соломон / ФК Шахтер Донецк
Манор Соломон / ФК Шахтер Донецк

Полузащитник Шахтера Манор Соломон, который провел сезон на правах аренды в составе Фулхэма, может остаться в Англии.

Как сообщает The Athletic, ФИФА сообщила израильтянину, что он может покинуть донецкий Шахтер на правах бесплатного трансфера этим летом. 

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Примечательно, что у Соломона контракт с Шахтером действует до конца 2023 года. Таким образом, ФИФА разрешила игроку уйти за полгода до официального завершения соглашения.

В текущем сезоне АПЛ израильтянин провел 18 поединков за Фулхэм в которых он забил четыре гола.

Ранее сообщалось, что Ахметов выбрал, кто станет следующим тренером Шахтера.


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